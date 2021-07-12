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إخلاء سبيل فتاة متهمة بحرق خطيبها في التبين

الإثنين 12/يوليو/2021 - 07:51 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة حلوان، إخلاء سبيل فتاة التبين المتهمة بقتل خطيبها بالاشتراك مع آخرين في منطقة التبين بحلوان، وذلك على ذمة التحقيقات.


وتعود التفاصيل عندما ورد بلاغ للمقدم مصطفى عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، مفاده وفاة شاب، في منزله، وبالانتقال والفحص عثرت المباحث على جثة الشاب محترقة.

وتحفظت مباحث القسم على كل من خطيبة الضحية وتدعى ندى حسني، وشقيقتيها كل من "شيماء وإيمان"، وزوج شقيقتها الأولى، وجار منقاشتهم حول الحادث، للاشتباه في تسببهم في وفاته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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فتاة تحرق خطيبها حوادث بوابة الفجر الفجر التبين

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