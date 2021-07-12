وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

لايزال العالم العربي والغربي أجمع يعاني من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي اخترق العالم أجمع منذ عام 2019 ولا يزال مستمر حتى الآن في اقتناص الأرواح وإصابة الملايين.





فهذا الفيروس اللعين الذي جاءت منه العديد من الموجات وصلت في بعض البلدان إلى الموجات الرابعة وربما الخامسة وغيرها، فهو عبارة عن وحش كاسر لا أحد يستطيع حجمه وذلك على الرغم من المجهودات الجامة التي تقوم بها البلدان من أجل تصنيع لقاح لمواجهة هذه الجائحة.





وعلى الرغم من أنه قد خرجت العديد من اللقاحات والتي من بينها فايزر وسبوتنيك v واسترازينيكا وسينوفارم ومحاولات مصر تصنيع اللقاح الصيني الثاني "سينوفاك" إلا أن كل هذه اللقاحات يتم أخذها فقط من أجل تقليل الشعور بأعراض الإصابة بهذا الفيروس الذي أدى في كثير من الحالات إلى الوفاة.





العالم يتدهور

وفي بيان غير مبشر، خرجت منظمة الصحة العالمية اليوم، الأثنين، وذلك لتدلي ببيان جديد غير مبشر ، مؤكدة أن الأوضاع في العالم تتدهور بشكل كبير وسريع وبشكل خاص بسبب وجود سلالة "دلتا" والمعروف بأنها سريعة الانتشار.

وخلال البيان، أكدت الصحة العالمية بأن سلالة "دلتا" من السهل وفي القريب سوف تهيمن على العالم أجمع، مشيرة إلى أن الأوضاع المتعلقة بجائحة فيروس كورونا تتدهور، وذلك وفقا لما نشرته شبكة "روسيا اليوم".





وفي سياق متصل، كان قد أشار المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، وذلك خلال كلمة له قالها اليوم وتم عقده إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي "كوفيد 19" في 6 مناطق جديدة تابعة للمنظمة العالمية.





وأكد مدير منظمة الصحة العالمية أن هذا الارتفاع الخاص بالإصابات جاء على مدار 4 أسابيع، بالإضافة إلى ذلك فإنه كان قد جرى كذلك تصاعد مؤشر الوفيات بعد شهد تراجعا على مدى 10 أسابيع سابقة.





الصحة العالمية والطوارئ الصحية

وفي سياق متصل، كان قد أوضح مدير منظمة الصحة العالمية أيضا خلال البيان أن المنظمة تشهد أيضا تدهورا لحالة الطوارئ الصحية وهي الخاصة بجائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعرض الأرواح ووسائل العيش والتعافي العالمي المستدام لخطر متزايد.





وكانت قد لفتت الشبكة الروسية إلى أن سلالة "دلتا" لفيروس كورونا والذي تسبب في عدوى "كوفيد-19" كانت قد تم تسجيلها حتى الآن في 104 دولة، فيما كانت قد أقرت الصحة العالمية أن بسبب انتشارها الواسع سوف تكون قريبا النسخة المهيمنة في جميع أنحاء العالم.





بالإضافة إلى ما سبق، فتعد سلالة "دلتا"، والتي تم اكتشافها للمرة الأولى في دولة الهند هي الأكثر انتقالا بمرتين على الأقل مقارنة مع مثيلاتها، وكذلك فإن هذا النوع من السلالات لا يمكن التكهن به أو السيطرة عليه بعد الإصابة به.