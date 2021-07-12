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صدمة.. أستاذ علم أوبئة يكشف موعد تعرض مصر للموجة الرابعة لـ كورونا

الإثنين 12/يوليو/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور إسلام عنان، أستا اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الدراسات لم تكتمل حول حاجة الشعوب لجرعة ثالثة لتعزيز جهاز المناعة للجسم، مشيرًا إلى أن قيام بعض الدول بإعطاء الجرعة الثالثة لشعوبهم، من شأنه أن ينعكس بالسلب على التوزيع العادل للقاحات، معقبًا: "يعني في شعوب هتكون خدت 3 جرعات، وشعوب أخرى لم تحصل على أي لقاح".

وتابع "عنان"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن مصر ستعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، ومن ثم ستصدر اللقاحات لإفريقيا، وهذا من شأنه أن يخفض المنحنى الوبائي في القارة السمراء، مشيرًا إلى أن القاهرة من أكبر أسواق الدواء في إفريقيا.

ولفت إلى أن القضاء على فيروس كورونا يكون من خلال العمل على تحقيق مناعة القطيع، من خلال 60 % من الشعوب على اللقاحات، مشيرًا إلى أن مصر في فترة هدنة بعد انتهاء الموجة الثالثة، ولكن هذه الفترة لا يجب أن تكون فترة راحة.

وأضاف: "الموجة الرابعة هتيجي كمان شهرين ونصف، ولكن من المتوقع أن تكون خفيفة بسبب حصول الكثير من المصريين على التطعيم".

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