أستاذ مخ وأعصاب يكشف حالة أول طفل مصري حصل على علاج مرض ضمور العضلات

كشف الدكتور هاني عارف، رئيس قسم المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، تفاصيل حقن ثاني طفل مصري مصابا بضمور العضلات بالعلاج الأغلى في العالم.



وأشار "عارف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن حالة الطفل الأول ريان والذي حصل على العلاج مستقرة، والطفل الذي تم حقنه اليوم حالته جيدة، وهناك متابعة دقيقة له، لافتا إلى أن والد الطفل ووالدته كانوا سعداء جدا بحقنه اليوم.



وأوضح رئيس قسم المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، أنه تم تخصيص 3 مراكز لحقن الأطفال المصابين بضمور العضلات، وجاري تجهيز 8 حالات أخرى مصابون بالمرض.



وأضاف أن الطفل قبل حصوله على العلاج يتم إجراء مجموعة من الفحوصات والتحاليل له، مؤكدا أن الأطفال يتلقوا العلاج الجيني مجانا، منوها بأن عدد الحالات التي تم تسجيلها للحصول على الدواء حتى الآن وصلت إلى 204 حالة.



