الزمالك يحسم موقفه من ضم رمضان صبحي





كشف طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك حقيقة الأنباء التي تردد بشأن مفاوضات مسئولي الأبيض للتعاقد مع رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وقال طارق جبريل، أمين صندوق نادى الزمالك فى تصريحات تلفزيونية: "أشرف بنشرقى ضمن اللاعبين الذين نعمل على التجديد لهم، وما يثار على مواقع التواصل ليس صحيحا، ولم نجلس بصورة نهائية لحسم التجديد والمسؤولون عن الكرة سيكونوا الأفضل للحديث عن التجديد".





وتابع جبريل: " نعد الجماهير ببذل أكبر قدر من المجهود والمرونة للتجديد لكل لاعب ولابد أن يتأكد الجمهور من ذلك ولايوجد أى أزمة مع كارتيرون، 99% مما يقال على مواقع التواصل ليس صحيحا".





وعن ضم رمضان صبحي أتم طارق جبريل: " لا توجد نية للتعاقد مع رمضان صبحى، وشخصيا لا يوجد لدى فكرة عن الموضوع، مع احترامى لرمضان صبحى فهو لاعب كبير وأى ناد يتمنى ضمه ولكن لم يفتح الموضوع".



