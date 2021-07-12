تامر عبد المنعم يجري عملية جراحية.. تفاصيل

عاني الفنان تامر عبد المنعم من أزمة صحية، نقل على إثرها لأحد المستشفيات، حيث أجرى عملية قسطرة في القلب.



وكشفت تصريحات صحفية أنه أجرى العملية منذ ساعات قليلة، ولكن حالته الصحية مستقرة الآن.



ومن المقرر أن يعود إلى أعماله من يوم الثلاثاء المقبل، حيث عاد إلى المنزل عقب انتهاء العملية اليوم.



يذكر أن آخر أعمال عبد المنعم مسلسل «الظاهر»، الذي عرض العام المنصرم، وهو من بطولة محمد فؤاد، وفريـال يوسف، ومادلين طبر، ورغدة، ومن تأليف تامر عبد المنعم، ومن إخراج ياسر زايد.