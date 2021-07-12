رسميا.. منتخب السويس يتعاقد مع لاعب مركز شباب ابو حماد





ويعد بوليحة من ناشئين الزمالك ولعب في بنها وقويسنا ومركز شباب ابو حماد .

حصل مجلس إدارة نادي منتخب السويس مع اللاعب محمد رزق بوليحة لاعب فريق مركز شباب ابو حماد بالقسم الثالث .وقام اللاعب بالتوقيع لفريق منتخب السويس استعداد لدوري القسم الثاني وذلك لمدة موسمين في صفقة انتقال حر .ويعد رزق من العناصر المميزة التي لفتت أنظار أندية القسم الثاني حيث تألق بقميص ابو حماد إذ يشارك في الجانب الامين، مما جعله محط أنظار العديد من أندية القسم الثاني .وشهدت مراسم التوقيع حضور رئيس نادي منتخب السويس ووكيل اللاعب .