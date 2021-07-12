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رسميا.. منتخب السويس يتعاقد مع لاعب مركز شباب ابو حماد
الإثنين 12/يوليو/2021 - 08:03 م
مصطفى الجندي
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حصل مجلس إدارة نادي منتخب السويس مع اللاعب محمد رزق بوليحة لاعب فريق مركز شباب ابو حماد بالقسم الثالث .
وقام اللاعب بالتوقيع لفريق منتخب السويس استعداد لدوري القسم الثاني وذلك لمدة موسمين في صفقة انتقال حر .
ويعد رزق من العناصر المميزة التي لفتت أنظار أندية القسم الثاني حيث تألق بقميص ابو حماد إذ يشارك في الجانب الامين، مما جعله محط أنظار العديد من أندية القسم الثاني .
وشهدت مراسم التوقيع حضور رئيس نادي منتخب السويس ووكيل اللاعب .
ويعد بوليحة من ناشئين الزمالك ولعب في بنها وقويسنا ومركز شباب ابو حماد .
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