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رسميا.. منتخب السويس يتعاقد مع لاعب مركز شباب ابو حماد

الإثنين 12/يوليو/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حصل مجلس إدارة نادي منتخب السويس مع اللاعب محمد رزق بوليحة لاعب فريق مركز شباب ابو حماد بالقسم الثالث .

وقام اللاعب بالتوقيع لفريق منتخب السويس استعداد لدوري القسم الثاني وذلك لمدة موسمين في صفقة انتقال حر .

ويعد رزق من العناصر المميزة التي لفتت أنظار أندية القسم الثاني حيث تألق بقميص ابو حماد إذ يشارك في الجانب الامين، مما جعله محط أنظار العديد من أندية القسم الثاني .

وشهدت مراسم التوقيع حضور رئيس نادي منتخب السويس ووكيل اللاعب .

ويعد بوليحة من ناشئين الزمالك ولعب في بنها وقويسنا ومركز شباب ابو حماد .

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