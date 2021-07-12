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تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

الإثنين 12/يوليو/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيرتدي قميص برشلونة الإسباني في الموسم المقبل وذلك بعد أن زعمت مصادر مقربة من رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم الموافقة على تسجيل البرغوث الأرجنتيني في الموسم الجديد.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن كلا من خوان لابورتا رئيس برشلونة وخورخي ميسي وكيل أعمال النجم الأرجنتيني توصلا إلى اتفاق بشأن الصفقة المتوقع أن تصبح رسمية في الأيام المقبلة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كما تم تأكيد تسجيل إسم ميسي في سجلات الدوري الإسباني بعد أن قدم البرسا ضمانات جدية للهيئة الإدارية فيما يتعلق بوضع حد رواتب البرسا والتي ستشمل رحيل سلسلة من اللاعبين ذوي الرواتب المرتفعة.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ميسي البالغ من العمر 34 عامًا كان حريصًا على ترك المسألة المتعلقة بعقده جانبًا لأنه يركز على بطولة كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين وكان معني ألا يعيق أي شيء طموحه في الحصول على اللقب القاري الذي تحقق مؤخرًا بالفوز على البرازيل في النهائي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان حتى الآن لم يتخلى عن الأمل في سعيه لجلب النجم الأرجنتيني إلى العاصمة الفرنسية لينضم إلى التعاقدات الجديدة مثل سيرجيو راموس وأشرف حكيمي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الاتفاق بين النادي الكتالوني ورابطة الليجا هو خطوة في الاتجاه الصحيح لمشجعي برشلونة ويحتمل أن يساهم استمرار ميسي مع البارسا بالإضافة إلى غلق الباب أمام انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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