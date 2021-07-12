مفاجاة في واقعة العثور على عريس التبين المحترق

كشفت تحريات مباحث قسم شرطة التبين مفاجاة في لغز العثور على جثة الشاب كمال، م المحترق داخل غرفة بشقة سكنية.



وتبين تفاصيل جديدة في التحريات أن وراء إشعال النيران فى الغرفة، الشاب المتوفي هو نفسه وكان بصحبته صديقه مصطفى.م عامل ديلفرى.





وبتقنين الإجراءات تم ضبط صديق الضحية وبمواجهته قرر أنه يوم الواقعة تقابل مع المتوفى بمدينة حلوان، وقام المتوفى باستخدام الهاتف المحمول وقام بعمل عدة مكالمات لخطيبته مهددًا إياهم بإشعال النيران بمنقولات الزوجية.





وقام بسكب البنزين فحدث اشتعال هائل بالشقة، ثم امساك النار به وحرقه ولقي مصرعه في الحال.





وتعود التفاصيل عندما ورد بلاغ للمقدم مصطفى عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، مفاده وفاة شاب، في منزله، وبالانتقال والفحص عثرت المباحث على جثة الشاب محترقة.



وتحفظت مباحث القسم على كل من خطيبة الضحية وتدعى ندى حسني، وشقيقتيها كل من "شيماء وإيمان"، وزوج شقيقتها الأولى، وجار منقاشتهم حول الحادث، للاشتباه في تسببهم في وفاته.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.