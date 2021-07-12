المشدد 10 سنوات لعامل لاتهامه بهتك عرض طفل بالقليوبية

قضت محكمة الجنايات الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لعامل بمصنع كرتون، لاتهامه بهتك عرض طفل بالقوة.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد القادر حسين بريقع رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر عوض، ومجدى نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وممثل النيابة طارق أحمد فضل، وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبد الجواد.



قالت المحكمة فس حيثيات حكمها أن المتهم ويدعى "م.ع.ع" 19 عامًا، عامل بمصنع كرتون، ارتكب جريمة هتك عرض طفل، بالقوة والتهديد بأن اقتاد الطفل بالقوة لمحل الواقعة، وذلك تحت تهديد سلاح أبيض "مطواة"، محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز المتهم وبغير ترخيص سلاحا أبيض "مطواة"، أداة الجريمة.



وكانت مديرية الأمن بالقليوبية، تلقت إخطارًا من مركز شرطة بنها بالقليوبية، يفيد وردو بلاغ باتهام أسرة الطفل "م ط م"، 12 عامًا، لعامل بمصنع كرتون دائرة المركز، بهتك عرض الطفل بالقوة وتحت تهديد سلاح أبيض "مطواة".



على الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة وجرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بالواقعة وأدلى باعترافات تفصيلية حولها، وجرى إحالة الطفل للطب الشرعي الذي أكد تعرض الطفل لهتك العرض.