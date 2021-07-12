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وزير الخارجية: الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم مقترحات لحل أزمة السد الإثيوبي

الإثنين 12/يوليو/2021 - 08:25 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال سامح شكري، وزير الخارجية إن رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس المجلس الأوروبي لتأكد عمق وقوة العلاقات بين مصر ودول أوروبا، مشيرا إلى أنه التقى بعدد من وزراء خارجية أوروبا وأطلعهم على فعاليات مجلس الأمن وعدالة الموقف المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين أن الاتحاد الأوروبي لديه استعداد لتكثيف التعاون وتقديم خبرات المقترحة اللازمة لحل أزمة السد الإثيوبي، كاشفا أن مفوضي الاتحاد الأوروبي أكدوا على عدالة الموقف المصري وحقهم في مياه نهر النيل، بجانب تأكيدهم على ضرورة التفاوض وحل أزمة السد دون تصعيد.

وأشار وزير الخارجية إلى أن المجتمع الدولي وجه رسالة لإثيوبيا لتغيير أسلوبها التصعيدي، موضحا أن بيان الاتحاد الأوروبي دعا أديس أبابا لوقف أسلوبها الأحادي.

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السيسي السد الإثيوبي الاتحاد الأوروبي إثيوبيا

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