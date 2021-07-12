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التموين لـ "المواطنين": أسعارنا أقل من الأسواق بـ 25%

الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى، مشيرا إلى أنه سيتم تدشين 38 شادر على مستوى المحافظات.


وأشار "عشماوي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن سعلو كيلو اللحوم القائم بـ 65 جنيه، وكيلو الدواجن بـ 37 جنيه، وكيلو اللحم الضأن المبرد بـ 95 جنيه، واللحك السوداني الطازج بـ 85 جنيه، لافتا إلى أن أسعار الوزارة أقل من أسعار السوق من 20 إلى 25%.


وأضاف أن الوزارة تعمل على زيادة المعروض في المناسبات مثل شهر رمضان والذي يزيد فيه حجن الاستهلاك إلى الضعف، موضحا أن حجم تكلفة الاستهلاك الشهرية للمواد الغذائية والمشروبات تصل إلى 50 مليار جنيه، ولكنها تصل إلى 90 مليار جنيه خلال شهر رمضان.

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