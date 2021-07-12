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نجم الإسماعيلي يخطط للرحيل في الميركاتو الصيفي

الإثنين 12/يوليو/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر أحد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي على الرحيل من قلعة الدراويش بنهاية الموسم الجاري وذلك بعد أن فقد فرصة المشاركة مع أبناء إيهاب جلال.

وإتخذ محمد الشامي بالفعل قراره بالرحيل عن قلعة الدراويش بنهاية الموسم الجاري بعد أن تم تهميش اللاعب ولم يعد قادرًا على حجز مكان له في تشكيلة الإسماعيلي.

ويرغب اللاعب في خوض تجربة جديدة مع أندية الدوري المصري الممتاز خاصةً في ظل سوء التوفيق الذي لازمة مع الاسماعيلي خلال الفترة القليلة الماضية.

ولعب الشامي مع الاسماعيلي 21 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز لم ينجح في تسجيل سوى هدف يتيم وصناعة هدفين.

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