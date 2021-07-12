نرصد آخر مستجدات تطوير مثلث ماسبيرو.. وموعد تسليم السكن البديل



تقع منطقة مثلث ماسبيرو في مكان متميز بمحافظة القاهرة، فيقع المثلث على امتداد الشريط الطولي الموازِ لكورنيش النيل بين وزارة الخارجية ومبنى الإذاعة والتلفزيون، ويصل مساحته لـ 74 فدان ويتضمن مبنى الإذاعة والتليفزيون، مقر وزارة الخارجية، والقنصلية الإيطالية، وتصل المساحة المستهدف تطويرها 40 فدان، وتمتلك الدولة نحو 10% فقط من مساحة المشروع، و25% من الأرض قطع صغيرة مملوكة للأفراد، والمساحة المتبقية مملوكة لشركتين من السعودية وشركتين من الكويت وشركة ماسبيرو المصرية.



تكلفة تعويضات سكان مثلث ماسبيرو



وأولت الدولة المصرية متمثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اهتمامًا بالغًا وأهمية كبرى لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، فبدأت في شهر أبريل عام 2018 في تنفيذ مشروع تطوير المنطقة، والتي كانت تمثل منطقة عشوائية خطرة، كما وصلت تكلفة تعويضات السكان لأكثر من نصف مليار جنيه، وتنوعت التعويضات بين مادية، ووحدات بديلة، وأخرى بنفس المكان.



الانتهاء من 80% من مشروع مثلث ماسبيرو



ويعد مشروع مثلث ماسبيرة من المشروعات القومية الكبرى الكاملة؛ الإدارية، السكنية، الفندقية، السياحية، الترفيهية، بالإضافة إلى أبراج سكنية مخصصة للسكن البديل للراغبين في العودة للسكن بالمنطقة، حيث بدأ العمل على أبراج السكن البديل في شهريونيو 2019، ومن المقرر الانتهاء منها في 2021، وتسليمها للأهالي الراغبين في العودة، فضلًا عن إنشاء ناطحات سحاب ضمن مشروع التطوير، وتم الانتهاء من 80% من المشروع.



التكوين الداخلي لمشروعات الأبراج بالمنطقة



وتتكون مشروعات الأبراج الجاري تنفيذها بمنطقة مثلث ماسبيرو من؛ دور بدروم (جراج سفلي) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوي) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورًا سكنيًا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورًا سكنيًا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إداري) يتكون من بدروم+ دور أرضي تجاري، و15 دورًا متكررًا، ويجرى الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية للأبراج، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات.



آخر مستجدات تطوير منطقة مثلث ماسبيرو



كشف المهنس نسيم سليم، مدير عام موقع تطوير مثلث ماسبيرو، عن آخر مستجدات تطوير المنطقة، قائلًا إن منطقة مثلث ماسبيرو كانت من المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الثالثة، وتم تعويض أهالي المنطقة قبل البدء في المشروع، مشيرًا إلى إنشاء 4 أبراج، بينهم برجين متصلين للإسكان البديل للراغبين في العودة للمنطقة من السكان الأصليين، وهما عبارة عن برجين متصلين "كل برج عبارة عن 5 بنايات بعدد 936 وحدة".



وأوضح "سليم"، خلال تصريحاته لـ "الفجر"، أن الوحدات السكنية "السكن البديل" بمساحات مختلفة، لافتًا إلى أن محافظة القاهرة هي التي تقرر قيمة التعويضات لكل شخص، ويكون التعويض بمثابة مقدم لثمن الوحدات للراغبين في العودة للمنطقة، ويتم تقسيط باقي القيمة كإيجار شهري لمدة 30 عامًا، مؤكدًا أنه ليس هناك شروطًا تمنع عودة السكان الأصليين للمنطقة.



الانتهاء من الأبراج السكنية البديلة بنهاية 2021



وأضاف أنه تم إزالة العشوائيات من المثلث بالكامل، ويتبقى عدد من العمارات سيتم إزالتها، ولن يتم الإبقاء إلا على مبنى الإذاعة والتلفزيون، فندق الهيلتون، مبنى الخارجية، مسجد أبو العلا، متحف المركبات، ومبنى القنصلية الإيطالية، لافتًا إلى أنه تم تخطيط المثلث بالكامل ويتم العمل تباعًا فيه، كما أنهم بدأوا في المرحلة الأولى "الإسكان البديل"، وانتهوا من مرحلة الإنشاءات، ويعملون حاليًا على مرحلة التشطيبات منذ أكثر من 10 أشهر، وسيتم الانتهاء منها في نهاية 2021.



3 أبراج على كورنيش النيل بارتفاع 30 طابق



وذكر مدير عام موقع تطوير مثلث ماسبيرو، أنهم يعملون أيضًا على مشروعين آخرين أيضًا؛ عبارة عن 3 أبراج على كورنيش النيل بارتفاع 30 دور "أول صف على النيل"، فضلًا عن مشروع آخر لإنشاء برجين على شارع الجلاء، البرج يتكون من 16 طابق؛ برج فندقي، وبرج سكني إداري.



الوحدات التجارية البديلة لأهالي المنطقة



وعن الوحدات التجارية البديلة، أوضح "سليم"، أن الدور الأرضي بالوحدات السكنية البديلة بالكامل عبارة عن وحدات تجارية، وجراشات، مؤكدًا أن منطقة مثلث ماسبيرو منطقة حيوية وفي وسط البلد، ولذلك يتم استغلال كل جزء فيها، مؤكدًا أن تشطيب جميع واجهات المنطقة سيكون تشطيبًا فاخرًا وواجهات زجاجية؛ ليتماشى مع المنطقة، كاشفًا عن أن استثمارات المرحلة الأولى تبلغ نحو 7 مليار جنيه.



البرج الأيقوني على طراز نظيره بالعاصمة الإدارية



وقال إنهم سيبدأوا في المراحل المقبلة في العمل على البرج الأيقوني وسط منطقة مثلث ماسبيرو، موضحًا أنه سيكون بنفس طراز البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن الدولة وعدت أهالي مثلث ماسبيرو وأوفت بوعودها، والدليل أنهم سيعودون، مشيرًا إلى أن هنا طفرة في مصر في جميع المجالات وليس في الإنشاءات فقط، مشددًا على أن الجميع يعمل من أجل مصر.



من الجدير بالذكر، أن المساحات المخصصة مشروعات الأبراج تبلغ 6.2 فدان، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالي 900 متر، كما يبلغ مسطحها التقريبي حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة.