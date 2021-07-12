تعرف على أبرز اللحظات في كأس أمم أوروبا 2020

بعد فوز إيطاليا بلقب كأس الأمم الأوروبية على حساب إنجلترا، أُسدل الستار على بطولة يورو 2020، التي شهدت العديد من اللحظات التي لا تنسى.





وفيما يلي، نستعرض أهم 8 محطات في يورو 2020:





1- انطلاق بعد عام من التأجيل:





في تمام التاسعة من مساء 11 يونيو، أطلق الحكم داني ماكيلي صافرة البداية معلنا انطلاق كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بعد عام من التأجيل بسبب جائحة كورونا.





وعلى الملعب الأولمبي في روما، قصت إيطاليا وتركيا شريط افتتاح مباريات البطولة، التي أقيمت للمرة الأولى في 11 مقرا مختلفا.





وافتتح التركي ميريح ديميرال أهداف البطولة، عندما سجل بالخطأ هدفا في مرماه، ليفوز منتخب "الأزوري" في مستهل مسيرته بثلاثية بيضاء.





2- إريكسن يصيب الجميع بالذعر:













أصاب كريستيان إريكسن، نجم منتخب الدنمارك، الجميع بالذعر الشديد عندما سقط مغشيا عليه في أرض الملعب، في الدقيقة 43 من مباراة بلاده الافتتاحية أمام فنلندا، بالجولة الأولى، بسبب أزمة قلبية.





وبفضل التدخل السريع للجهاز الطبي، تم إنقاذ اللاعب على أرض ملعب باركين في كوبنهاجن، ليعود بعدها بثلاثة أيام للابتسام من على سريره في المستشفى.





3- محطم الأرقام القياسية:





كان لا بد من تحقيق ذلك في حضور جماهيري كبير، على ملعب بوشكاش أرينا، الذي يحمل اسم أسطورة في كرة القدم، والوحيد الذي كان مكتمل العدد في البطولة، حينما نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في معادلة الرقم القياسي للمهاجم الإيراني، علي دائي، في عدد الأهداف الدولية بتسجيل 109 أهداف.





كانت البرتغال في حاجة إلى التعادل أمام فرنسا، ونجح رونالدو في تسجيل ثنائية من ركلتي جزاء، ليحقق هذا الرقم القياسي.





وقبلها حطم رونالدو أرقاما أخرى، بمشاركته في خامس بطولة لليورو في مسيرته، كما أصبح أكثر لاعب يسجل أهدافا في كأس أمم أوروبا، ليتخطى الأسطورة الفرنسي ميشيل بلاتيني.





4- دوناروما - راشفورد- سانشو.. وركلات الترجيح:













كان دوناروما الورقة الرابحة في فوز إيطاليا باللقب، بتصديه لركلتي ترجيح في النهائي أمام إنجلترا، ليقدم الحارس الجديد لفريق باريس سان جيرمان أوراق اعتماده كحارس عملاق.





في المقابل، أخفق كل من ماركوس راشفورد وجادون سانشو، ليتواصل الحظ العاثر لمنتخب إنجلترا في تحقيق لقب أوروبي.





5- خيبة أمل مبابي:





وصل مهاجم سان جيرمان الشاب، كيليان مبابي، إلى البطولة باعتباره أحد الوجوه البارزة، لكنه ودعها من الباب الخلفي بخيبة أمل كبيرة، بعد أداء غير مقنع تحطم على صخرة الحارس السويسري يان سومر، في ركلات الترجيح لحساب ثمن النهائي.





6- شيك يسجل أجمل أهداف البطولة:





سجل التشيكي باتريك شيك، مهاجم باير ليفركوزن، ما اعتبره كثيرون أفضل هدف في البطولة.





فبتسديدة متقنة من على بعد 50 مترا، في مرمى الحارس الاسكتلندي ديفيد مارشال، دخل هدف شيك كتب التاريخ.





7- إصابة سبينازولا:





كان لاعب روما، ليوناردو سبينازولا، أحد الوجوه الواعدة في يورو 2020، حتى تعرض لإصابة بالغة في ربع النهائي أمام بلجيكا، ليغادر اللاعب الإيطالي المباراة على محفة وسط الدموع.





وأثبتت الفحوصات الطبية لاحقا إصابته بقطع في وتر أكيليس، والتي ستبعده عن الملاعب لعدة شهور.





8- فرنسا غارقة في أزمات داخلية:













لم يستطع منتخب فرنسا إخفاء المشاكل الداخلية التي يعانيها، خلال مشاركته في كأس أمم أوروبا.





وأصبح من المعتاد أن يمر الفريق بأزمات خلال البطولات الكبرى، وخاصة بين اللاعبين، حيث نشب خلاف كبير بين كيليان مبابي وزميله أوليفيه جيرو، قبيل انطلاق يورو 2020.





وعقب الخسارة في ثمن النهائي أمام سويسرا، تم الكشف عن وقوع مشاجرة بين والدة أدريان رابيو، وعائلات بعض اللاعبين مثل بول بوجبا ومبابي، بعد نهاية اللقاء، وسط اتهامات متبادلة بتسبب أي من الثنائي في هدف سويسرا الثالث، وكذلك مبابي الذي أهدر ركلة ترجيح.



