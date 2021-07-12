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وزير الخارجية: مشروع القرار المقدم من مصر والسودان لمجلس الأمن في مرحلة التشاور

الإثنين 12/يوليو/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال سامح شكري، وزير الخارجية إن هناك تنسيق مع الجانب السوداني لاتخاذ القرار المناسب للعودة للمفاوضات، مشيرا إلى أن مبعوث الاتحاد الإفريقي خلال مجلس الأمن أكد على تقديم أفكار جديدة لدعم العملية التفاوضية لحل أزمة السد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن مشروع القرار المقدم من مصر- السودان إلى مجلس الأمن في مرحلة التشاور بين أعضاء المجلس، لافتا إلى أنه في حالة حدوث توافق بين الأعضاء في المشروع سيتم طرحه للتصويت في مجلس الأمن.

وتابع وزير الخارجية: "ننتظر الأطروحات التي ستقدم من الاتحاد الإفريقي لحل أزمة السد الإثيوبي"، مشيرا إلى أنه طلب من الجانب الاوروبي تفهم أن مياه نهر النيل مسألة وجودية بالنسبة لمصر.

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مجلس الأمن سد النهضة السد الإثيوبي الخارجية

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