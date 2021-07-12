وزير الخارجية: الاتحاد الأوروبي غير راضٍ على قرارات إثيوبيا بشأن سد النهضة

قال سامح شكري، وزير الخارجية إن دول الاتحاد الأوروبي غير مرتاحة من القرارات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في أزمة السد الإثيوبي، موضحا أن دول الاتحاد الأوروبي مهتمه بأزمة السد ومستائين من القرارات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين أن الاتحاد الأوروبي له دور مهم وعلاقات متشعبة مع مصر، ومؤسسات الدولة المصرية تنسق وتتخذ القرارات الملائمة في هذه الأزمة.



وشدد وزير الخارجية على الدولة المصرية تدافع عن مصلحة الشعب المصري دون تهاون.

