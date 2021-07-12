بعد التتويج بكأس أمم أوروبا.. مانشيني: كان القدر مدينًا لي بشيء

تمكن روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي في تحويل عبء الغياب الكارثي لإيطاليا عن مونديال روسيا 2018 في كرة القدم، إلى نجاح كبير عندما قادها الأحد إلى لقب كأس أوروبا على حساب إنكلترا بركلات الترجيح في ملعب ويمبلي.





وقال مانشيني في مؤتمرًا صحفيًا : "كنت محظوظًا بما يكفي للعب مع فريق رائع في عام 1990 وفي عام 88 في فريق رائع تحت 21 عامًا، لكننا لم نتمكن من الفوز بالرغم من اننا كنا الأ فضل ولكن هي كذلك كرة القدم وخسرنا مرتين فى ركلات الترجيح , لذلك كان القدر مدينًا لي بشيء".





واستعادت إيطاليا اللقب القاري بعد غياب 53 عاما بينما خسرت إنجلترا أول نهائي لها في البطولة، وبذلك أصبح رصيد إيطاليا لقبين مثل فرنسا بينما الرقم القياسي من نصيب ألمانيا وإسبانيا بثلاثة ألقاب لكل منهما.



