Advertisements

شكري: السياسة المصرية تتسم بالاتزان والدفاع عن مصلحة الشعب دون تهاون

الإثنين 12/يوليو/2021 - 08:44 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن رسالة الرئيس السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي والمفوضية، تؤكد طبيعة العلاقة الاستراتيجية مع دول الاتحاد، والاهتمام بتدعيم التعاون الوثيق بين الجانبين.

وتابع شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج"على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد":"التقيت عددا من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، حيث أثيرت أزمة سد النهضة، وهناك اهتمام بتأكيد عدالة الموقف المصري، تقديرا لأسلوب القاهرة في التعامل، وإبدائها المرونة والحرص على مصالح الدول الثلاث".

وأضاف أن هناك رغبة حقيقية في استخدام إمكانيات المفوضية الأوروبية لدعم المسار التفاوضي في أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن تحول دور الاتحاد الأوروبي من مراقب إلى مشارك في مفاوضات سد النهضة يتوقف على المسار الأفريقي وقرار الرئاسة الأفريقية.

وأكد: "على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته، وبعث رسائل واضحة للجانب الإثيوبي بضرورة تغيير الأسلوب، وهو ما ظهر بالفعل في بيان الاتحاد الأوروبي الذي أعرب عن القلق من بدء الملء الثاني.

وحول إمكانية العودة إلى مفاوضات السد الإثيوبي مرة أخرى قال: "الموقف المصري السوداني متجانس وننسق لاتخاذ القرار المناسب، وسيتم تقييم المقترحات الجديدة التي يقترحها الاتحاد الأفريقي"، مشيرا إلى أن مشروع القرار المقدم من تونس في مرحلة التشاور بين أعضاء المجلس، وسيتم طرحه للتصويت حال حدوث توافق.

واستطرد "طلبت من الجانب الأوروبي العمل على إقناع إثيوبيا بالتحلي بالمرونة، وإدراك وجودية القضية بالنسبة لمصر، ودول الاتحاد الأوروبي غير مرتاحة لقرارات إثيوبيا الأحادية".

وأردف "المؤسسات المصرية تتخذ الخيارات المناسبة في التوقيت الملائم، مع تحلي السياسية المصرية بالاتزان، والدفاع عن مصلحة الشعب المصري دون أي تهاون".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مفاوضات السد الإثيوبي مصر سد النهضة السد الإثيوبي الخارجية

أخبار تهمك

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كارتيرون يُقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - الزمالك يصدر بيانًا هامًا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. نص رسالة السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد سعر بيع أليو ديانج

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. ننشر حركة مساعدي وزير العدل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى من المحكمة بشأن فتاة التيك توك ريناد عماد

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحسم موقفه من ضم رمضان صبحي

منذ ساعة

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يصارع الأهلي على صفقة سفاح الشباك

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية: قضية سد النهضة وجودية ولن نتهاون فيها

بعد مرور 8 أيام من مفاوضات سد النهضة.. كيف أظهرت إثيوبيا تعنتًا غريبًا خلال الاجتماعات؟

ماذا يحدث بعد فشل مفاوضات سد إثيوبيا برعاية الاتحاد الإفريقي؟ (فيديو)

الخارجية تكشف الخطوات المقبلة للتعامل مع أزمة سد النهضة (فيديو)

وزير الخارجية: لا يوجد إرادة سياسية لدى إثيوبيا للتوصل لحل أزمة سد النهضة

تصريح جديد لوزير الخارجية بشأن سد النهضة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:51 م

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

06:01 م

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

03:12 م

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

11:56 ص

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

03:30 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي