التموين تكشف مفاجأة عن حجم زيادة التجارة الإليكترونية بسبب كورونا







وأشار "عشماوي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن حجم الشراء عبر البطاقات الإليكترونية كان يصل إلى 3.6 مليار دولار، بينما وصل حاليا إلى 5 مليار دولار، منوها بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه برفع كفاءة البنية التحتية للتجارة الخارجية.







وأضاف ان هناك خطة استثمارية لكل المحافظات تحدد احتياجات كل محافظة من الأسواق وذلك وفقا لخصائص المحافظة، منوها بأنه يجب أن يكون في مصر 54 منطقة لوجيستية، ومن 12 إلى 14 سوق جملة، و10 أسواق متخصصة بحلول 2030.



قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن أزمة كورونا دفعت المواطنين للتخزين، وزيادة حجم الاستهلاك، لافتا إلى أن التجارة الإليكترونية شهدت رواجا كبيرة خلال أزمة كورونا بسبب بقاء المواطنين في منازلهم لفترات أطول.