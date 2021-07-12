Advertisements
هل هناك لقاءات مرتقبة بين مصر وتركيا؟.. وزير الخارجية يوضح
الإثنين 12/يوليو/2021 - 08:48 م
داليا الحسين
Advertisements
كشف سامح شكري، وزير الخارجية، عن مستجدات الموقف في ليبيا قائلًا: "اللقاءات مع المفوضية الأوروبية أكدت مخرجات برلين، وأهمية إتمام الانتخابات في موعدها، مع الحفاظ على سيادة ليبيا وخروج القوات المرتزقة"، معلقا: "هناك توافق على أهمية خروج القوات المرتزقة".
وتابع شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": " نعزز التعاون مع دول شرق المتوسط، ولدينا اهتمام بالتنسيق في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، لتحقيق الاستقرار وفقا لقواعد القانون الدولي.
وحول إمكانية عقد لقاءات مرتقبة مع تركيا قال " مفيش حاجة مقررة حتى الآن، نقيم الأمر وحينما تكتمل الأمور الخاصة باحترام الأمن القومي المصري ربما تكون هناك جولات استكشافية أخرى".
وعن القضية الفلسطينة قال: "أكدت لوزير الخارجية الإسرائيلي ضرورة استئناف المفاوضات، ومراعاة الهدوء، والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني المشروع، والوصول لحل دائم للقضية".
وتابع شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": " نعزز التعاون مع دول شرق المتوسط، ولدينا اهتمام بالتنسيق في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، لتحقيق الاستقرار وفقا لقواعد القانون الدولي.
وحول إمكانية عقد لقاءات مرتقبة مع تركيا قال " مفيش حاجة مقررة حتى الآن، نقيم الأمر وحينما تكتمل الأمور الخاصة باحترام الأمن القومي المصري ربما تكون هناك جولات استكشافية أخرى".
وعن القضية الفلسطينة قال: "أكدت لوزير الخارجية الإسرائيلي ضرورة استئناف المفاوضات، ومراعاة الهدوء، والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني المشروع، والوصول لحل دائم للقضية".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements