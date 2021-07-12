هل هناك لقاءات مرتقبة بين مصر وتركيا؟.. وزير الخارجية يوضح

كشف سامح شكري، وزير الخارجية، عن مستجدات الموقف في ليبيا قائلًا: "اللقاءات مع المفوضية الأوروبية أكدت مخرجات برلين، وأهمية إتمام الانتخابات في موعدها، مع الحفاظ على سيادة ليبيا وخروج القوات المرتزقة"، معلقا: "هناك توافق على أهمية خروج القوات المرتزقة".



وتابع شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": " نعزز التعاون مع دول شرق المتوسط، ولدينا اهتمام بالتنسيق في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، لتحقيق الاستقرار وفقا لقواعد القانون الدولي.



وحول إمكانية عقد لقاءات مرتقبة مع تركيا قال " مفيش حاجة مقررة حتى الآن، نقيم الأمر وحينما تكتمل الأمور الخاصة باحترام الأمن القومي المصري ربما تكون هناك جولات استكشافية أخرى".



وعن القضية الفلسطينة قال: "أكدت لوزير الخارجية الإسرائيلي ضرورة استئناف المفاوضات، ومراعاة الهدوء، والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني المشروع، والوصول لحل دائم للقضية".

