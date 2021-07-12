انفصال أصالة عن زوجها في سرية تامة.. تفاصيل

انفصلت النجمة أصالة عن زوجها، النائي البرلماني وذلك عقب زواج لم يكتمل لـ3 أشهر.



وكان ذلك منذ ثلاث أسابيع، حيث اتفق الثنائي على أن يكون هذا الأمر في سرية تامة.



وكانت أصالة قد آثارت الجدل الفترة الأخيرة حيث ظهرت بقصة شعر مثيرة مما جعلها حديث مواقع التواصل الاجتماعي.



جدير بالذكر أن آخر أعمال أصالة، أغنية "بنحبك" التي طرحتها على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وهي من كلمات عبد الله حسن، وألحان أحمد سعد وتوزيع عمرو صلاح.



