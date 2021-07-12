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عاجل - تحديد موعد سفر الأهلي إلى المغرب لخوض نهائي إفريقيا

الإثنين 12/يوليو/2021 - 08:52 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للسفر إلي المغرب، غدا الثلاثاء، استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا المقرر لها يوم السبت المقبل، والذي سيقام على ستاد محمد الخامس بالمغرب.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الترجي برباعية في مجموع المباراتين، في نصف النهائي وينتظر المارد الأحمر مواجهة بطل جنوب إفريقيا للتتويج بالبطولة العاشرة.

وقرر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، صرف مكافأة 24 ألف جنيه لكل لاعب، بعد الفوز في 3 مباريات متتالية في الدوري المصري، على كلا من سموحة والمقاولون العرب ومصر المقاصة, بواقع 8 آلاف جنيه عن كل مباراة.

وسوف يحصل اللاعبين على المكافآت قبل السفر إلي المغبر من أجل تحفيز اللاعبين.

وكان النادي الأهلي، حقق فوزا ثمينا على نظيره مصر المقاصة، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الجيش بالسويس، في اللقاء المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري المصري  ليرفع رصيده للنقطة 51 ، في المركز الثاني وله 5 مباريات مؤجلة.

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