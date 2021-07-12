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أمير كرارة يتعاون مع أحمد نادر جلال لأول مرة في رمضان 2022

الإثنين 12/يوليو/2021 - 11:07 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يشارك الفنان أمير كرارة في عمل درامي في شهر رمضان المقبل، مع المخرج أحمد نادر جلال.

ويعتبر ذلك هو التعاون الأول بين "كرارة" وأحمد نادر جلال، كما أن العمل من تأليف السيناريست باهر دويدار ومن إنتاج "سينرجي".

يذكر أن آخر أعمال باهر دويدار مسلسل "هجمة مرتدة" الذي عرض في موسم رمضان الماضي وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وكان من إخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

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