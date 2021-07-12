Advertisements

تعرف على الاستديو التحليلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز عبر "بين سبورتس"

الإثنين 12/يوليو/2021 - 08:53 م
بوابة الفجر
محمد سامي
Advertisements
يقود الإعلامي الرياضي "أحمد فؤاد"، عبر شبكة قنوات "بين سبورت"، مساء السبت القادم، الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقى الأهلى مع كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا مساء السبت المقبل بملعب محمد الخامس بالمغرب فى نهائى دوري أبطال إفريقيا .

ويستضيف فؤاد نخبة من المع نجوم التحليل بالوطن العربي في الاستديو الذى سينطلق في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك بمشاركة وائل جمعة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي والنجم الجزائري عزيز بينيج والمغربي حاتم الطرابلسي.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي بعد الفوز ذهابًا وإيابًا، حيث فاز الأهلي في لقاء الذهاب في تونس بهدف نظيف كما حقق الفوز في لقاء الإياب بالقاهرة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، كما تأهل كايزر تشيفز الجنوب أفريقي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد البيضاوي المغربي، بعد الفوز في لقاء الذهاب بالمغرب بهدف نظيف والتعادل في لقاء الإياب بجنوب أفريقيا سلبيًا.

يذكر أن مباراة النهائي سوف تقام في التاسعة مساءً على شاشتى بين ان بريمير وبين سبورت 4.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مباراة الأهلي وكايزر تشيفز دوري أبطال إفريقيا الأهلي

أخبار تهمك

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. ننشر حركة مساعدي وزير العدل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى من المحكمة بشأن فتاة التيك توك ريناد عماد

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يحدد سعر بيع أليو ديانج

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحسم موقفه من ضم رمضان صبحي

منذ ساعة

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. كارتيرون يُقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يصارع الأهلي على صفقة سفاح الشباك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يصدر بيانًا هامًا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. نص رسالة السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الإياب بين الوداد وكايزر تشيفز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تعرف على موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021

العاشرة أم الأولى.. موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

بدأ العد التناولي.. موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:51 م

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

06:01 م

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

03:12 م

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

11:56 ص

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

03:30 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي