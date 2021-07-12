تعرف على الاستديو التحليلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز عبر "بين سبورتس"

يقود الإعلامي الرياضي "أحمد فؤاد"، عبر شبكة قنوات "بين سبورت"، مساء السبت القادم، الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.





ويلتقى الأهلى مع كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا مساء السبت المقبل بملعب محمد الخامس بالمغرب فى نهائى دوري أبطال إفريقيا .





ويستضيف فؤاد نخبة من المع نجوم التحليل بالوطن العربي في الاستديو الذى سينطلق في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك بمشاركة وائل جمعة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي والنجم الجزائري عزيز بينيج والمغربي حاتم الطرابلسي.





وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي بعد الفوز ذهابًا وإيابًا، حيث فاز الأهلي في لقاء الذهاب في تونس بهدف نظيف كما حقق الفوز في لقاء الإياب بالقاهرة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، كما تأهل كايزر تشيفز الجنوب أفريقي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد البيضاوي المغربي، بعد الفوز في لقاء الذهاب بالمغرب بهدف نظيف والتعادل في لقاء الإياب بجنوب أفريقيا سلبيًا.





يذكر أن مباراة النهائي سوف تقام في التاسعة مساءً على شاشتى بين ان بريمير وبين سبورت 4.



