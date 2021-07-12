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عاجل.. برشلونة يحسم صفقة جديدة

الإثنين 12/يوليو/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حسم نادي برشلونة الإسباني لصفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وأفادت إذاعة كاتالونيا 1 الإسبانية بأن المغربي الشاب قيس رويز عطيل عاد إلى برشلونة بعد أن تواجده معه منذ سنوات في صفقة انتقال حر بعد إنتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن قيس عطيل أصبح اللاعب المغربي الخامس في فريق برشلونة للشباب مع كلا من إلياس أخوماش وزكريا غيلان وشادي رياض والأمين يامال.

 

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن عطيل يلعب في مركز خط الوسط وإنضم إلى برشلونة من أوليمبيك ليون في عام 2009 ولعب لأصاغر النادي الكتالوني حتى عام 2015 قبل الإنضمام إلى باريس سان جيرمان.

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