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امتحانات الثانوية العامة 2021 المتبقية للشعبة العلمية والأدبية

الإثنين 12/يوليو/2021 - 08:51 م
امتحانات الثانوية العامة 2021
امتحانات الثانوية العامة 2021
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انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2021 يوم السبت الماضي الموافق العاشر من يوليو، بامتحان اللغة العربية، والذي انتشرت حوله أنباء تسريبه إلا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نفت ذلك.

وواصل طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، اليوم الاثنين الموافق 12 يوليو 2021، أداء امتحاناتهم، حيث أدى ٣٩٢ ألف طالب وطالبة بشعبة العلمي علوم والعلمي رياضة أداء الامتحان بمادة اللغة الأجنبية الثانية.


امتحانات الثانوية العامة 2021

ويترقب الطلاب بقية امتحانات الثانوية العامة بحالة من القلق والتوتر، بعدما أدوا اليوم امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي، ومادة اللغة الأجنبية الثانية اليوم، متمنيين التوفيق فيما هو قادم.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، حيث تستمر الامتحانات حتى الثاني من أغسطس المقبل.

مواعيد وجداول امتحانات الثانوية العامة 2021 المتبقية

وننشر عبر بوابة الفجر الإلكترونية جدول امتحانات الثانوية العامة حرصاً على مستقبل أبنائنا وإراحة أولياء أمورهم، في السطور التالية:

أولاً: امتحانات الثانوية العامة 2021 "أدبي"

الثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية.

الخميس 15 يوليو الجغرافيا.

الأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق.

الأحد 25 يوليو التاريخ.

الثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع.

الخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

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ثانياً: امتحانات الثانوية العامة 2021 "علمي" المتبقية

14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية.

17 يوليو الكيمياء.

24 وليو بالفيزياء.

26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

 الأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا.

السبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا.

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الإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.

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جداول امتحانات الثانوية العامة 2021 بالشعبتين العلمية والأدبية

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