Advertisements

الكشف عن تشكيل الأهلي المنتظر ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد كايزر شيفز الجنوب إفريقي، بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى النادي الأهلي، لتحقيق الفوز واللقب للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي، بعدما توج باللقب الموسم الماضي على حساب الزمالك غريمه التقليدي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره كايزر شيفز الجنوب إفريقي، مساء يوم 17 يوليو الجاري على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكان فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، قد وصل للمباراة النهائية على حساب الوداد البيضاوي المغربي، بعد الفوز ذهابًا بهدف نظيف، والتعادل في الإياب سلبيًا.

وعلى الجانب الآخر، وصل النادي الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال للعام الثاني على التوالي، بعدما تفوق على منافسه الترجي التونسي ذهابًا بهدف وحيد، وثلاثية نظيفة في الإياب، بقيادة مهاجمه محمد شريف.

واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على التشكيل الذي سيخوض به المباراة، حيث من المتوقع أن يكون كالآتي:-

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق- بدر بانون-أيمن أشرف- علي معلول.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - حمدي فتحي - أليو ديانج.

خط الوسط: حسين الشحات- محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: محمد شريف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني كايزر تشيفز الأهلي

أخبار تهمك

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. ننشر حركة مساعدي وزير العدل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى من المحكمة بشأن فتاة التيك توك ريناد عماد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ ساعة

عاجل - الزمالك يصدر بيانًا هامًا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يُقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد سعر بيع أليو ديانج

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يصارع الأهلي على صفقة سفاح الشباك

منذ حوالي 5 ساعات

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يحسم موقفه من ضم رمضان صبحي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. نص رسالة السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الكشف عن ملامح تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الوداد وكايزر تشيفز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الإياب بين الوداد وكايزر تشيفز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الترجي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

موسيماني يستقر على خطة عبور الترجي

كايزر تشيفز يتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.. وينتظر الفائز من الأهلي والترجي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:51 م

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

06:01 م

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

03:12 م

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

11:56 ص

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

03:30 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي