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وفاة عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" حنا عيسى

الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
وكالات
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نعت الرئاسة الفلسطينية عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" والأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى الذي توفي مساء اليوم في "رام الله".

 

وقالت وكالة "وفا" إن الرئيس محمود عباس نعى "المناضل حنا عيسى، وأثنى على مناقب الفقيد، الذي أفنى حياته في الدفاع عن حقوق شعبنا".

 

وذكرت الوكالة أن الراحل حنا عيسى أستاذ وخبير في القانون الدولي من مواليد قرية عين عريك (1957) في محافظة رام الله والبيرة.

 

تبوأ عيسى مناصب عدة في السلطة الوطنية الفلسطينية، كان أبرزها مدير عام وزارة العدل، ووكيل وزارة العدل المساعد، ووكيل الشؤون المسيحية المساعد في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إضافة لتمثيل دولة فلسطين في العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية، وهو عضو مستشار في منظمة أديان من أجل السلام العالمية، وقد تقلد وسام صليب القبر المقدس.

 

وقد حصل الراحل على شهادة أستاذ من معهد القانون الدولي سنة 1994، وله العديد من الكتب والمؤلفات منها كتاب "الشرق الأوسط والقانون الدولي" وكتاب "القانون الإداري".

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عضو المجلس الثوري حنا عيسى حركة فتح

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