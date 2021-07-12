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وزيرة التجارة: حرصت على جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجية خلال زيارتي لفرنسا

الإثنين 12/يوليو/2021 - 10:18 م
نيفين جامع
نيفين جامع
هدى عبدالرازق
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قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنها خلال عودتها من السنغال مرت على باريس، وقامت بعقد لقاء مع رؤساء 4 شركات فرنسية يعملوا بمجال النقل وتوفير عربات الميني باص التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي، والتقت بالشركات التي تعمل على تطوير صناعة الألمونيوم للاستفادة بخبرتهم في صناعة وتأهيل مصانع السكر.

وأضافت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الاثنين، أنها التقت برئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي، والذي كان حريص على عقد مجلس الأعمال خلال شهر سبتمبر وأكتوبر المقبل،

وتابعت وزيرة التجارة، أن محور لقاءاتها الأساسي كان الحديث عن التنمية التي حدثت بمصر، والسوق المصري الذي أصبح جاذب للاستثمار، مؤكدة أنها كانت حريصة على جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجية وتم الاتفاق على تحديد مواعيد لزيارة القاهرة وإرسال تصور لأوجه التعاون لفتح مجالات للاستثمار لترجمة علاقتنا الجيدة مع فرنسا.

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