دعاء وقفة عرفات وموعد صلاة عيد الأضحى 2021 وضوابطها

أيام قليلة تفصلنا عن وقفة عرفات وهو اليوم الذي يسبق أول أيام عيد الأضحى المبارك، وهو مشهد ينتظره كل مسلم، حيث يصعد الحجيج على جبل عرفات.





دعاء وقفة عرفات





ويتساءل الكثيرون عن الأعمال المحببة في هذا اليوم، ولاسيما دعاء وقفة عرفات متمنيين أن يكون العام المقبل هو موعد الوقوف بجبل "عرفة" والدعاء من فوقه، وشكر المولى عز وجل الذي أتم نعمته على الحجيج.





ونرصد عبر بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعينا الكرام دعاء وقفة عرفات وأفضل الكلمات المستحبة بهذا الموقف العظيم، في السطور التالية:





اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعفو عنا.





اللهم أجرنا وأجر والدينا من النار بجاه النبي المختار، وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار.





اللهم يا أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدًا، ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرًا وشرفًا وكرامة ومزيدًا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدًا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدًا وآل محمد.





اللهم يا فاتح الأبواب، ومُنزل الكتاب، وجامع الأحباب، ويا مجري السحاب، أسألك في هذا اليوم أن ترزقنا رزقًا كالمطر حين يصب، واجمعنا بكل من نحب، وهون علينا كل صعب، واجعل أيامنا عيدًا، ويومنا سعيدًا، وعمرنا مديدًا، واجعل لنا من كل ضيق فرجًا، ومن كل هم مخرجًا.





صلاة عيد الأضحى 2021





وأشارت الحسابات الفلكية، إلى أن أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021 سيكون يوم الثلاثاء الموافق الـ20 من يوليو الجاري، ويكون الاثنين هو يوم وقفة عرفات.





مواعيد صلاة عيد الأضحى 2021





وأوضحت الحسابات أن يوم السبت الموافق 10 يوليو هو المتمم لشهر ذي القعدة 1442 هجريا، وتكون بداية شهر ذي الحجة 1442 فلكيا يوم الأحد 11 يوليو.





موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في جميع محافظات





القاهرة 5:32 صباحًا





الإسكندرية 5:35





الجيزة 5:32





شرم الشيخ 5:24





دمنهور 5:33





طنطا 5:31





أسيوط 5:38





الطور 5:26





سانت كاترين 5:24





طابا 5:18





بورسعيد 5:25





السويس 5:27





العريش 5:19





المنصورة 5:29





الزقازيق 5:30





بنها 5:31





شبين الكوم 5:32





سوهاج 5:37





قنا 5:34





أسوان 5:37





كفر الشيخ 5:31





الفيوم 5:35





بنى سويف 5:34





المنيا 5:38





أبوسمبل 5:45





دمياط 5:27





السلوم 5:53





نويبع 5:20





حلايب 5:25





شلاتين 5:28





مرسى مطروح 5:45





الغردقة 5:27





الخارجة 5:47





الإسماعيلية 5:26





ضوابط صلاة عيد الأضحى 2021





إقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد الكبرى فقط "التي تقام بها صلاة الجمعة"، ولا يُسمح بالصلاة في الساحات أو الملاعب أو المساجد التي لا تقام بها صلاة الجمعة.





ارتداء الكمامات في صلاة عيد الأضحى 2021.





فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق.





لا تزيد مدة خطبة صلاة عيد الأضحى 2021 عن 10 دقائق.





غلق المسجد بعد انتهاء الخطبة مباشرة.





يمنع فتح دورات المياه بالمساجد.





اصطحاب مصلية خاصة بكل مصلٍ.





ممنوع تناول أي أكلات أو مشروبات داخل المساجد.





الحفاظ على التباعد الجسدي بين المصلين.





أهمية صلاة عيد الأضحى 2021





وتعتبر صلاة عيد الأضحى المبارك هي من أهم الأمور التي يحرص عليها المسملون وهي سنة مؤكدة عن النبي "ص" عليه وسلم، وكذلك صلاة عيد الفطر.



