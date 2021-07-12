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أحمد موسى عن تعرض لاعبي إنجلترا للعنصرية: بريطانيا لا تعرف حقوق مواطنيها (فيديو)

الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن عنصرية جماهير إنجلترا ضد أصحاب البشرة الملونة وعدد من لاعبي المنتخب بعد خسارة نهائي يورو 2020 أمام إيطاليا بركلات الجزاء الترجيحية مساء أمس الأحد.

وتابع، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اللاعب الذي تعرض للتنمر مواطن إنجليزي ويحظى بالجنسية ورغم هذا لم يشفع له عند الجماهير وشنوا عليهم حملة شعواء لمجرد أنهم أضاعوا ركلات الجزاء.

وأشار موسى، إلى أنه الإنجليز لا يعرفون شيء عن حقوق الإنسان التي يصدعوننا بها، مؤكدا بريطانيا لا تعرف حقوق المواطن الإنجليزي الحامل لجنسيتها.

واستطردى، أن الجماهير الإنجليزية خرجوا بعد مباراة نهائي يورو 2020، وتعدوا على مشجع ليس لسبب إلا لكونه أسود.

واختتم موسى، «عار على إنجلترا التفريق بين اللاعبين على أساس اللون، مؤكدا أنه هذه جريمة بحق الإنجليز وبمنتهى الوقاحة، مردفا: "يا سيدي عالج نفسك وبعدين اسأل على حقوق الإنسان عند غيرك ومين يصدقك بعد كده".

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