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مانشيني يوجه رسالة خاصة إلى الشعب الإيطالي

الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
عمرو شبراوي
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تُوج منتخب إيطاليا بكأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه المثير على نزيره المنتخب الإنجليزي 3-2 بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، الأحد، في نهائي البطولة الأوروبية الكبرى.

وقال مانشيني المدير الفني للآوزري في مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم، الإثنين في روما :" نستحق الفوز والفريق لعب بجدية كبيرة، والهدف الأول في الدقيقة الثانية من المباراة كاد أن يتسبب بمشكلة لنا ولكننا استرجعنا المباراة فى أيدينا مرة أخرى".

وأضاف مدرب إيطاليا :" لم أريد أن تصل هذه المباراة الى ركلات الترجيح وسعيد جدًا لكل الايطاليين الموجودين بأيطاليا وخارجها وأهنئهم جميعًا لانهم حقًا يستحقون هذا الفوز والتتويج".

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