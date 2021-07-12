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رئيس مياه الفيوم يناقش آخر مستجدات مشروعات حياة كريمة (صور)

الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:12 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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ناقش اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم مع مسئولى مشروعات حياة كريمة والتى يتم تنفيذها بمركزى يوسف الصديق واطسا اخر المستجدات لمشروعات حياة كريمة المتمثلة في عمليات المد والتدعيم لخطوط مياه الشرب وإنشاء الروافع والخزانات والتى تقدر تكلفتها بنحو مليار و٤٠٠ مليون جنيه ضمن مبادرة حياه كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتى هدفها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الفيومى وتحسينها وتجويدها بحضور المهندس مجدى صبحى مساعد رئيس الشركة لمشروعات حياة كريمة والمحاسبة امال جابر مدير عام العقود والمشتريات والمهندسة عفاف فكرى مدير مشروع حياة كريمه وممثلين عن الشركات التى تم التعاقد معها وذلك بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة.

من جانبة صرح اللواء هشام درة رئيس الشركة أن الهدف من الاجتماع هو حث الشركات التي تمت ترسيه الأعمال عليها الانجاز والسرعه فى الأداء من أجل الانتهاء من كافة الأعمال المسندة إليهم فى توقيتها المحددة والموجودة فى كراسة الشروط هذا بجانب مناقشة اخر المستجدات في التنفيذ على الأرض حتى يستشعر المواطن الفيومى بالمجهودات التى تبذلها الدوله من أجل توفير حياة كريمة له.

كما طالب سيادته كل من أسند إليه اى عملية عندما يكون هناك عقبات أو مشكلات تعوق عمليات التنفيذ بضرورة التواصل الشخصى حتى نوفر له الحلول والبدائل المناسبة وإزالة أي عقبة أو مشكلة تقابلهم على أرض والواقع وأنه سيتم عقد اجتماع يوم الإثنين من كل أسبوع لمناقشة آخر المستجدات ونسب وحجم ما تم إنجازه من المشروعات على الأرض.

وأكد اللواء هشام درة أنه تم التعاقد مع الشركات التالية شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية المرحلة الثالثة بمحطة مياه العزب الجديدة ومصنع حلوان ٩٩٩ إنشاء محطة مياه قحافة الجديدة ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب والوصلات المنزلية - مركز اطسا شركة قها للصناعات الكيماوية وزارة الإنتاج الحربي
كما تم التعاقد مع شركة قها للصناعات الكيماوية على إنشاء خزان ورافع يادم غالب ورافع وخزان كحك وخزان ورافع قصر الجبالي بالإضافة إلى مد وتدعيم خطوط مياه الشرب والوصلات المنزلية بمركز يوسف الصديق تم التعاقد مع شركة كير للمخابرات العامة.
رئيس مياه الفيوم يناقش آخر مستجدات مشروعات حياة كريمة (صور)
رئيس مياه الفيوم يناقش آخر مستجدات مشروعات حياة كريمة (صور)
رئيس مياه الفيوم يناقش آخر مستجدات مشروعات حياة كريمة (صور)
رئيس مياه الفيوم يناقش آخر مستجدات مشروعات حياة كريمة (صور)
رئيس مياه الفيوم يناقش آخر مستجدات مشروعات حياة كريمة (صور)
رئيس مياه الفيوم يناقش آخر مستجدات مشروعات حياة كريمة (صور)
رئيس مياه الفيوم يناقش آخر مستجدات مشروعات حياة كريمة (صور)
رئيس مياه الفيوم يناقش آخر مستجدات مشروعات حياة كريمة (صور)

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مشروعات حياة كريمة رئيس مياه الفيوم خطوط مياه

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