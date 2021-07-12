خيري رمضان محذرًا: هيمنة سلالة "دلتا" على إصابات كورونا خطر جديد وتنتشر بسرعة كبيرة

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن تصريحات منظمة الصحة العالمية بخصوص ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا للأسبوع الرابع تمثل خطورة كبيرة، كما انها تنتشر في الكثير من المناطق حول العالم.



وأضاف "رمضان"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هيمنة سلالة "دلتا" الهندية على أعداد الإصابات كلام خطير، مؤكدا أن من حصل على اللقاح لديه قدرة أكثر على مواجهة السلالة.



وأوضح أن "دلتا" أكثر انتقال بمرتين عن السلالات الأخرى، متابعًا: "سلالة دلتا تمثل شئ خطير ويجب أن لا نبالغ في التخلي عن الإجراءات ونكون أكثر احترازًا خلال التعاملات".