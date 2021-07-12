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فرض تطعيم إلزامي ضد كورونا على بعض فئات السكان باليونا

الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:16 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلنت اليونان، اليوم الاثنين، فرض تطعيم إلزامي بلقاحات ضد فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" على بعض فئات سكان البلاد.

وقال رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال مؤتمر صحفي، إن التطعيم ضد فيروس كورونا سيكون إلزاميا بالنسبة إلى الموظفين الطبيين وكوادر دور المسنين والعسكريين.

كما ذكر ميتسوتاكيس أن السلطات قررت تشديد القيود العامة لاحتواء فيروس كورونا مثل حصر الدخول إلى دور السنيما والبارات والنوادي الليلية والمسارح على الملقحين فقط.

وتشهد اليونان منذ أسابيع ارتفاعات ملموسة للإصابات بفيروس كورونا التي بلغ عددها في البلاد 440 ألف حالة بينها 12802 وفاتين.

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