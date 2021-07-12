بمشاركة 300 شاب وفتاة.. محافظ سوهاج يشهد احتفال الشباب والرياضة بذكرى ثورة 30 يونيو



أيضا كان في الحفل العميد نبيل شحاتة، المستشار العسكري للمحافظة، والنائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، ومحمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.



بدأ الاحتفال بانطلاق مسيرة شبابية رياضية جابت الكورنيش الشرقي بمدينة ناصر حتى ديوان عام المحافظة، شارك فيها 300 شاب وفتاة من أبناء المحافظة مرددين الهتافات الوطنية بمشاركة فرقة سوهاج للفنون الشعبية.



وأقيم لقاء حواري بمركز التعليم المدني وإعداد القيادات حول الجمهورية الجديدة، والتعرف على دور ثورة 30 يونيو في إنقاذ الدولة المصرية، بحضور أعضاء برلمان الشباب والطلائع، والقى الدكتور أشرف حامد الأستاذ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية محاضرة تحدث خلالها عن ثورة 30 يونيو، وأبرز الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية بمختلف المجالات، وتأثير الثورة في حفظ ترابط ووحدة الشعب المصري.



وعلى هامش الاحتفال أقيم لقاء حواري مع أعضاء مجلس برلمان الطلائع والشباب، حيث استعرض اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أهم المشروعات التي تم تنفيذها على أرض المحافظة، والمشروعات الجارية، وحجم الاستثمارات التي ضخها بسوهاج خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالشباب من خلال الدفع بهم في مختلف المناصب القيادية، وذلك ايمانا من القيادة السياسية والدولة بأهمية دور الشباب في بناء الجمهورية الجديدة، واستمع المحافظ إلى آراء ومقترحات الشباب وأجاب عن الأسئلة التي قاموا بطرحها خلال الجلسة الحوارية.



حضر اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، يرافقه الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، فعاليات احتفال مديرية الشباب والرياضة بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.