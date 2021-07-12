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رامي صبري يعلن موعد عزاء شقيقه

الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلن المطرب رامي صبري عن موعد عزاء شقيقه كريم صبري، والذي توفى أمس وأقيمت جنازته اليوم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكتب "صبري" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "عزاء اخي وحبيبي كريم صبري.. نظرا للظروف الحالية.. تتلقي الأسرة العزاء غدا في منزل الاسرة".

يذكر أن كريم صبري توفى مساء أمس، حيث تلقى ضباط مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام أحد الأشخاص بالهروب من مصحة للإدمان والقفز في مياه النيل بترعة المريوطية بدائرة المركز.

وجاء ذلك عقب مرور كريم صبري بأزمة نفسية صعبة.

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