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ما هي أفضل الزيوت لمحرك سيارات BMW؟

الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:21 م
زيوت حركات بي إم دبليو
زيوت حركات بي إم دبليو
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تعتبر شركة BMW من أكبر شركات تصنيع السيارات في العالم، وهي العلامات الكبرى التي تحوز سياراتها على إعجاب الكثيرين، نتيجة للتجربة الرائعة التي تعطيها لقائد السيارة.

وتنصح شركة BMW الألمانية ملاك سياراتها بأنواع معينة من زيوت المحركات من أجل الحفاظ على سلامتها لفترا طويلة وتفادي أعطالها.

ووضعت شركة بي إم دبليو قائمة محددة من زيوت السيارات ذات العلامات التجارية التي تُعرف بدرجة عالية من الأمان، وجودة الاستخدام بالنسبة لسيارات BMW حيث الحصول على أفضل النتائج، لقيادة آمنة.

ونرصد عبر بوابة الفجر الإلكترونية قائمة أفضل الزيوت التي ينصح بها لعشاق BMW الألمانية في السطور التالية:

زيت  TwinPower Turbo Engine

زيت  Mobil 1 SAE 0W-40

زيت  Castrol Magnatec  SAE 10W-40

زيت Castrol Edge  SAE 5W-30

الزيوت التي ينصح بها لسيارات BMW المزودة بمحركات S54 أو S62 أو S65 أو S85

زيت المحركات الاصطناعية Castrol TWS Motorsport SAE 10W-60.

زيت المحركات الاصطناعية .Castrol Formula RS SAE 10W-60

وفيما يتعلق بسيارات BMW B7 ALPINA، فتنصح الشركة الألمانية عملاق صناعة السيارات في العالم بـ
Castrol Syntec European Formula SAE 0W-30 Oil Synthetic.





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