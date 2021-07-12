محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

كشف المطرب محمد رشاد عن حقيقة عودته للإعلامية مي حلمي، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتب "رشاد" قائلا: "أنا شايف أخبار بتنزل عن حياتي الشخصية وميسيجات بتتبعتلي تسألني هو في عودة ولا إيه، وصحف للأسف بتكتب أخبار كاذبة تمامًا، فأحب أقولكم بس حاجة لأنكم تهموني، وأنتوا أسرتي الكبيرة وسندي بعد ربنا سبحانه وتعالى العاقل لا يُلدغ مرتين.. وهذه الأخطاء لا يكررها العقلاء.. صباحكم جميل".



وشارك أيضا منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "كلمتين لكل حد مهم في حياتي أنا مش شايف غير شغلي ومستقبلي وأهلي وبس، وتاني رجاء خاص لكل أخواتي وزمايلي الصحفيين، ياريت قبل تصدير أي خبر يخص اسمي الرجوع ليا، أو لمدير أعمالي وبالنسبة للمتابعين اللي بيدخلوا عشان يوجهوا شغلي لحد معين أو بيتابعوني عشان يتصيدوا أخطاء، ياريت يلغوا المتابعة أفضل.. وشكرًا".