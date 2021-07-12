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التموين تكشف تفاصيل مشروع ضخم سيتم افتتاحه في أكتوبر المقبل

الإثنين 12/يوليو/2021 - 10:42 م
وزارة التموين والتجارة الداخلية
وزارة التموين والتجارة الداخلية
هدى عبدالرازق
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أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، أنه سيتم افتتاح أكبر منطقة لوجيستية تجارية في محافظة الغربية خلال شهر أكتوبر المقبل.


وقال "عشماوي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إن حجم استثمارات المنطقة اللوجيستية التجارية بالغربية تصل إلى 7 مليار جنيه، وتوفر 40 ألف فرصة عمل لمحافظة الغربية، والمحافظات المحيطة بها.


وأوضح أن المنطقة الاقتصادية بالغربية ستضم 18 نشاط ما بين فنادق، وأسواق تجارية، وسينيمات، وملاهي ترفيهية، لافتا إلى أنهم يعملون على تنفيذ 18 منطقة لوجيستية في 11 محافظة، وتم الانتهاء من تنفيذ نحو 60% منهم، مؤكدا أنهم يحرصون على المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.
وعن صوامع تخزين القمح، لفت مساعد أول وزير التموين، إلى ان عدد الصوامع إلى 75 صومعة، ونسبة الفاقد أصبحت 3% بعد أن كانت تصل إلى 15%..

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وزارة التموين محافظة الغربية المناطق اللوجستية التجارة الداخلية الاسواق التجارية

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