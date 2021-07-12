Advertisements

أول تعليق من دي بول بعد انتقاله إلى أتلتيكو مدريد

الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
Advertisements
أكد لاعب الوسط الأرجنتيني رودريجو دي بول، أحدث صفقات أتلتيكو مدريد، أنه وصل إلى بطل الليجا، ويعرف المسؤولية التي ينطوي عليها ذلك، مشيرا إلى أن الأمر يعتبر خطوة رائعة في مسيرته.

وسلط الضوء على "الامتياز" الذي يمثله اللعب تحت إمرة مواطنه دييجو سيميوني.

وقال دي بول، في تصريحات لموقع النادي على الإنترنت: "أنا سعيد للغاية بالذهاب إلى بطل الليجا وأعرف المسؤولية التي ينطوي عليها ذلك. إنها خطوة رائعة في مسيرتي الكروية تأتي بعد الفوز بكأس بطولة كوبا أمريكا. وهذا يمنحني المزيد من القوة. لتلبية كل التوقعات".
 
وأضاف: "سعيد لأنني سأكون قادرا على العمل تحت إمرة سيميوني. أولا وقبل كل شيء بسبب البراعة التي يتمتع بها كمدرب، إنه أحد أفضل المدربين. أحب كرة القدم وأعيشها كل يوم".

وزاد: "أن يقودك مدرب من عيار سيميوني يعد ذلك امتيازا. إنه يمنحك الفخر أيضا كمواطن، أحب أن أكون في خدمته لأنني ولدت وأنا أشاهده وهو يلعب بقميص المنتخب الأرجنتيني".

كما تحدث عن مواطنه وزميله أنخيل كوريا، " وكذلك عن المشجعين: "إنه دعم كبير لي. لقد تحدث بشكل جيد للغاية عن أتلتيكو والنادي بأكمله. وقبل كل شيء أنا فخور بالذهاب إلى ناد لديه جمهور يجعله كبيرا للغاية".

واستطرد: "عندما بدأت الشائعات تنتشر حول وصولي إلى أتلتيكو، كانت تعليقات ورسائل المودة التي أرسلها لي جمهور أتلتيكو لا تعد ولا تحصى".

وأتم: "أنا شغوف بكرة القدم، وأيضا بسبب الفترة التي أمضيتها في الدوري الإسباني، أعرف أتلتيكو جيدا".

أخبار تهمك

الكشف عن تشكيل الأهلي المنتظر ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم الترجي التونسي

منذ أقل من نصف ساعة

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ ساعتين

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة جديدة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يحدد سعر بيع أليو ديانج

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى من المحكمة بشأن فتاة التيك توك ريناد عماد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نص رسالة السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 10 ساعات

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يُقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. ننشر حركة مساعدي وزير العدل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يصارع الأهلي على صفقة سفاح الشباك

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:51 م

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

06:01 م

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة جديدة

08:58 م

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

11:56 ص

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

03:12 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي