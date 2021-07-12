أول تعليق من دي بول بعد انتقاله إلى أتلتيكو مدريد

أكد لاعب الوسط الأرجنتيني رودريجو دي بول، أحدث صفقات أتلتيكو مدريد، أنه وصل إلى بطل الليجا، ويعرف المسؤولية التي ينطوي عليها ذلك، مشيرا إلى أن الأمر يعتبر خطوة رائعة في مسيرته.





وسلط الضوء على "الامتياز" الذي يمثله اللعب تحت إمرة مواطنه دييجو سيميوني.





وقال دي بول، في تصريحات لموقع النادي على الإنترنت: "أنا سعيد للغاية بالذهاب إلى بطل الليجا وأعرف المسؤولية التي ينطوي عليها ذلك. إنها خطوة رائعة في مسيرتي الكروية تأتي بعد الفوز بكأس بطولة كوبا أمريكا. وهذا يمنحني المزيد من القوة. لتلبية كل التوقعات".

وأضاف: "سعيد لأنني سأكون قادرا على العمل تحت إمرة سيميوني. أولا وقبل كل شيء بسبب البراعة التي يتمتع بها كمدرب، إنه أحد أفضل المدربين. أحب كرة القدم وأعيشها كل يوم".





وزاد: "أن يقودك مدرب من عيار سيميوني يعد ذلك امتيازا. إنه يمنحك الفخر أيضا كمواطن، أحب أن أكون في خدمته لأنني ولدت وأنا أشاهده وهو يلعب بقميص المنتخب الأرجنتيني".





كما تحدث عن مواطنه وزميله أنخيل كوريا، " وكذلك عن المشجعين: "إنه دعم كبير لي. لقد تحدث بشكل جيد للغاية عن أتلتيكو والنادي بأكمله. وقبل كل شيء أنا فخور بالذهاب إلى ناد لديه جمهور يجعله كبيرا للغاية".





واستطرد: "عندما بدأت الشائعات تنتشر حول وصولي إلى أتلتيكو، كانت تعليقات ورسائل المودة التي أرسلها لي جمهور أتلتيكو لا تعد ولا تحصى".





وأتم: "أنا شغوف بكرة القدم، وأيضا بسبب الفترة التي أمضيتها في الدوري الإسباني، أعرف أتلتيكو جيدا".



