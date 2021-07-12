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الحكم على مي العيدان في قضية سب وقذف أحمد بدير

الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:50 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلنت مي العيدان عن تفاصيل الحكم عليها في قضية سب وقذف الفنان أحمد بدير وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت "العيدان" قائله: "تم الحكم اليوم في براءتي من القضية التي رفعها علي الفنان المصري أحمد بدير بالكويت، وبراءتي من الإساءة له”.

وتابعت مى العيدان: "شكرا للقضاء الكويتي النزيه والمحامي ضاري الواوان وطاقم مكتبه ودفاعه عني بهذه القضية، ولايبقي سوى وجه الله تعالى".

وكان أحمد بدير قد اتهم الفنانة الكويتية مي العيدان بالسب والقذف.

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