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الحكم على مي العيدان في قضية سب وقذف أحمد بدير
الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:50 م
مي مرسي
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أعلنت مي العيدان عن تفاصيل الحكم عليها في قضية سب وقذف الفنان أحمد بدير وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكتبت "العيدان" قائله: "تم الحكم اليوم في براءتي من القضية التي رفعها علي الفنان المصري أحمد بدير بالكويت، وبراءتي من الإساءة له”.
وتابعت مى العيدان: "شكرا للقضاء الكويتي النزيه والمحامي ضاري الواوان وطاقم مكتبه ودفاعه عني بهذه القضية، ولايبقي سوى وجه الله تعالى".
وكان أحمد بدير قد اتهم الفنانة الكويتية مي العيدان بالسب والقذف.
وكتبت "العيدان" قائله: "تم الحكم اليوم في براءتي من القضية التي رفعها علي الفنان المصري أحمد بدير بالكويت، وبراءتي من الإساءة له”.
وتابعت مى العيدان: "شكرا للقضاء الكويتي النزيه والمحامي ضاري الواوان وطاقم مكتبه ودفاعه عني بهذه القضية، ولايبقي سوى وجه الله تعالى".
وكان أحمد بدير قد اتهم الفنانة الكويتية مي العيدان بالسب والقذف.
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