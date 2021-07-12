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"أردوغان" لإسرائيل: العلاقات بيننا مهمة للشرق الأوسط

الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:25 م
بوابة الفجر
وكالات
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اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اتصال مع  رئيس الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق هرتصوغ، أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل مهمة للشرق الأوسط، وعليهما الحفاظ على الحوار.

وأفادت دائرة الاتصالات بمكتب الرئيس التركي، مساء اليوم الاثنين، بأن أردوغان هنأ في مكالمة هاتفية هرتسوغ بتولي منصب الرئيس الإسرائيلي، حيث أكد أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل "لها أهمية كبيرة لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط".

وشدد أردوغان، حسب مكتبه، على أهمية الحفاظ على الاتصالات والحوار بين تركيا وإسرائيل على الرغم من الخلافات القائمة.

ولفت إلى أن تركيا وإسرائيل لديهما إمكانات كبيرة في مختلف المجالات خاصة في الطاقة والسياحة والتكنولوجيا.

وأكد أردوغان لهرتسوغ أن أي خطوات إيجابية سيتم اتخاذها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ستسهم أيضا في سير العلاقات التركية الإسرائيلية بـ"منحى إيجابي".

وقال الرئيس التركي في هذا السياق إن المجتمع الدولي ينشد الوصول إلى حل دائم وشامل على أساس حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي في إطار قرارات الأمم المتحدة.

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