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أمانة الجوف ترفع 372 سيارة تالفة من الشوارع خلال أسبوعين

الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
واس
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 واصلت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها أعمالها للقضاء على مظاهر التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري في المنطقة، من خلال رفع 372 سيارة تالفة ومهملة من الشوارع والساحات خلال أسبوعين.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن حملات إزالة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري مستمرة،وتشمل إزالة الملصقات واللوحات المخالفة، وأعمال النظافة ورفع الأنقاض والمخلفات وكذلك المركبات التالفة بعد انتهاء المهلة الممنوحة لأصحابها .

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