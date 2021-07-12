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الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم الترجي التونسي

الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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رفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، فكرة ضم أحد نجوم الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن الفترة الماضية شهدت إتصالات مكثفة من جانب أحد وكلاء اللاعبين العرب عرض خلالها هذا الوكيل على محمود الخطيب التعاقد مع الدولي الليبي حمدو الهوني لاعب فريق الترجي التونسي.

 

وتابع المصدر، أن محمود الخطيب رفض إتمام الصفقة بعد التشاور مع الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، موضحًا أن أسهم اللاعب الليبي تراجعت للغاية داخل القلعة الحمراء.

 

وأشار المصدر، أن حمدو الهوني كان مُرشحاً بالفعل للأهلي منذ عدة أشهر حينما تألق مع ناديه بدوري أبطال أفريقيا، وقاده للفوز على الزمالك ذهاباً وإياباً في نسخة بطولة أفريقيا الحالية.

 

وأوضح المصدر، أن الأهلي تراجع عن فكرة التعاقد مع حمدو الهوني بعدما تراجع مستواه بشكل لافت للنظر خلال الفترة الماضية كما أن اللاعب لا يُجيد الدور الدفاعي بشكل جيد.

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