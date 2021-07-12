أستاذ قانون دولي يكشف الخطوة المقبلة بعد مجلس الأمن في أزمة السد الإثيوبي

قال الدكتور محمد سالم عمرو، أستاذ القانون الدولي، إن مصر قامت بمجهود كبير الفترة الاخيرة لطرح أزمة السد الإثيوبي على المستوى الدولي، بدلا من المستوى الإفريقي، خاصة بعد فشل المفاوضات تحت إشراف الاتحاد الإفريقي بسبب صخرة التعنت الإثيوبي.



وتابع أستاذ القانون الدولي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن مصر تضغط على إثيوبيا من خلال الدول الفاعلية للتوصل إلى حل إلى هذه الدولة، مشيرًا إلى أن الخيارات مفتوحة امام مجلس الامن سواء التوصية باللجوء غلى محكمة العدل الدولية، أو إصدار بيان او قرار، وخلال هذا الأسبوع سيأخذ مجلس الامن القرار حول مشروع قرار المقدم حول السد الإثيوبي.



ولفت إلى ان قواعد القانون الدولي تحكم الانهار الدولية، ومصر تتسمك بهذه القواعد المستقرة، للوصول إلى اتفاق مع الجانب الإثيوبي والسوداني، مشيرًا إلى أن مصر عليها أن تمارس كل الضغوط الممكنة والسير في كل المسارات لإيجاد آلية دولية تشرف على المفاوضات، حتى لا تتعنت إثيوبيا مرة اخرى في المفاوضات.

