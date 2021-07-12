حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 13-7-2021 في جمهورية مصر العربية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، الموافق الـ12 من يوليو 2021، عن حالة الطقس المتوقعةغدا الثلاثاء، في جمهورية مصر العربية.





حالة الطقس





وتوقعت الهيئة، أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشديد الحرارة جنوبا نهارًا، معتدل رطب ليلا.





حالة الطقس على القاهرة والإسكندرية





وأشارت "الأرصاد" إلى أن الطقس بالقاهرة، يكون حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، معتدلا ليلا، كما توقعت أن يسود طقس مائلا للحرارة نهارا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، لطيفا ليلًا.





حالة الطقس في جنوب سيناء والصعيد





وأضافت: "من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا معتدلا ليلًا، ويسود طقس شديد الحرارة شمال الصعيد،و على الجنوب نهارًا، معتدلا ليلًا".

درجات الحرارة المتوقعة غداً الثلاثاء





القاهرة 38 25





الإسكندرية 34 24





طنطا 37 24





مطروح 32 22





سيوة 39 23





بورسعيد 35 26





الزقازيق 38 25





السويس 39 25





سانت كاترين 34 19





شرم الشيخ 42 29





الفيوم 39 24





المنيا 41 25





سوهاج 41 26





الأقصر 43 27





أسوان 43 28



