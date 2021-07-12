Advertisements

الرئيس الفرنسي: تطعيم العاملين في القطاع الطبي سيكون إلزاميا

الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إن التطعيم سيكون إلزاميا على جميع العاملين في القطاع الطبي، والعاملين في قطاعات أخرى، لكنهم على اتصال بالمرضى غير المحصنين.

وأوضح الرئيس الفرنسي في خطاب متلفز، أن الهدف من هذه الخطوة هو مواجهة الطفرة الجديدة من الوباء، بحسب "رويترز".

وحذّر ماكرون العاملين في هذه القطاعات من التخلف عن التطعيم، موضحا أنه ستكون هناك ضوابط وعقوبات اعتبارا من 15 سبتمبر المقبل.

وأضاف الرئيس الفرنسي: "إذا لم نتحرك الآن، أعداد الحالات ستزيد، وكذلك وأرقام المستشفيات سوف تتزايد".

ودعا ماكرون جميع الفرنسيين إلى تلقي اللقاح المضاد لكورونا، معتبرا أن التطعيم هو السلاح الأكثر فاعلية في مواجهة الفيروس وتحوراته.

وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي عقب استضافته، صباح اليوم، اجتماعا أمنيا رفيع المستوى حول وباء فيروس كورونا المستجد، على خلفية رصد انتشار سريع للعدوى بسلالة "دلتا" المتحورة من الفيروس.

واعتمدت السلطات الفرنسية حتى الآن على إقناع عدد كافٍ من الناس، بما في ذلك الطاقم الطبي، للتلقيح طواعية والحد من انتشار الفيروس.

ومع ذلك، فإن التباطؤ في معدلات التطعيم والارتفاع الحاد في الإصابات الجديدة بسبب متغير دلتا السائد الآن قد أجبر الحكومة على إعادة التفكير في العاملين الصحيين.

أخبار تهمك

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ ساعتين

عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد سعر بيع أليو ديانج

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. ننشر حركة مساعدي وزير العدل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى من المحكمة بشأن فتاة التيك توك ريناد عماد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة جديدة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كارتيرون يُقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يصارع الأهلي على صفقة سفاح الشباك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نص رسالة السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم الترجي التونسي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 23 ساعة

الكشف عن تشكيل الأهلي المنتظر ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:51 م

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

06:01 م

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة جديدة

08:58 م

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

11:56 ص

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

03:12 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي