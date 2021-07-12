Advertisements

مانشيني: كنت متأكدًا من تصدي دوناروما لركلتي جزاء أمام إنجلترا

الإثنين 12/يوليو/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
عمرو شبراوي
Advertisements
أكد روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي المتوج مؤخرًا ببطولة كأس أمم أوروبا على حساب نظيره الإنجليزي، أنه قضي 50 يومًا في غاية الصعبة.

وقال مانشيني في مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم في العاصمة الإيطالية روما :" قضينا 50 يومًا صعبة وعلى الرغم من ذلك كانت فترة ممتعة حقًا بعد ما رأيناه من فرحة للجمهور والشباب، والفريق كان على قدر كبير من الاحترام لبعضهم البعض خلال هذه الفتره".

وأضاف مدرب الآوزري :" لقد كنت متأكدًا من أن دوناروما كان سيتصدى لضربتين جزاء ضد إنجلترا، لأنه أفضل حارس في العالم وأنه لمن الحظ الجيد أنه لدينا وهو حارس كبير ورائع ولكن ضربات الجزاء تمثل معاناه كبيرة للكل".

وتوج المنتخب الإيطالي بيورو 2020 بعد فوزه على المنتخب الإنجليزي 3-2 بركلات الترجيح وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشيني كأس امم أوروبا دوناروما امم أوروبا إيطاليا

أخبار تهمك

الزمالك يصارع الأهلي على صفقة سفاح الشباك

منذ حوالي 5 ساعات

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة جديدة

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يعلن خبرا سيئا لجماهير الملكي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد سعر بيع أليو ديانج

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارتيرون يُقرر الإطاحة بنجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نص رسالة السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يعين شخصيتين مهمتين في مناصب كبيرة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. كومان يطلب ضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم نجم الترجي التونسي

منذ أقل من نصف ساعة

بالأسماء.. ننشر حركة مساعدي وزير العدل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى من المحكمة بشأن فتاة التيك توك ريناد عماد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن تشكيل الأهلي المنتظر ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الأهلي يدرس ضم حارس المنتخب الأولمبي

إيطاليا تستعد لمباراتي بولندا وهولندا بمواجهة مولدوفا وديًا

إيطاليا تواجه بولندا من أجل تحقيق الانتصار بدوري الأمم الأوروبية

عاجل.. أول تعليق من مانشيني بعد تأهل إيطاليا إلى نهائي كأس أمم أوروبا

الجماهير الإيطالية تنطلق في شوارع روما عقب التأهل لنهائي اليورو

رسميًا.. دوناروما يحصد جائزة أفضل في يورو 2020

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:51 م

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

06:01 م

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة جديدة

08:58 م

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

11:56 ص

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

03:12 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي