مانشيني: كنت متأكدًا من تصدي دوناروما لركلتي جزاء أمام إنجلترا

أكد روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي المتوج مؤخرًا ببطولة كأس أمم أوروبا على حساب نظيره الإنجليزي، أنه قضي 50 يومًا في غاية الصعبة.





وقال مانشيني في مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم في العاصمة الإيطالية روما :" قضينا 50 يومًا صعبة وعلى الرغم من ذلك كانت فترة ممتعة حقًا بعد ما رأيناه من فرحة للجمهور والشباب، والفريق كان على قدر كبير من الاحترام لبعضهم البعض خلال هذه الفتره".





وأضاف مدرب الآوزري :" لقد كنت متأكدًا من أن دوناروما كان سيتصدى لضربتين جزاء ضد إنجلترا، لأنه أفضل حارس في العالم وأنه لمن الحظ الجيد أنه لدينا وهو حارس كبير ورائع ولكن ضربات الجزاء تمثل معاناه كبيرة للكل".





وتوج المنتخب الإيطالي بيورو 2020 بعد فوزه على المنتخب الإنجليزي 3-2 بركلات الترجيح وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.